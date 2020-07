Стефанішина каже, що домовилась з ЄС "якнайшвидше" запустити експертну місію по "промбезвізу"

Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила про домовленість із ЄС якнайшвидше запустити експертну місію у рамках початку переговорів щодо підписання так званого "промислового безвізу".

Про це йдеться у Twitter Стефанішиної, яка у середу перебуває з візитом у Брюсселі.

"Плідна зустріч з комісаром ЄС з питань сусідства та розширення Олівером Варгеї. Домовилися якнайшвидше запустити експертну місію у рамках початку переговорів щодо підписання Угоди про оцінку відповідності та прийняття промислової продукції", - повідомила Стефанішина.

Fruitful meeting W/@OliverVarhelyi. Agreed to launch ASAP the expert mission that will prepare 🇺🇦 for concluding #ACAA. Despite #COVID19, we expect to reach substantial progress until 🇺🇦🇪🇺 Summit in October on most issues:updating AA,signing CAA, DigitalAgenda,UA in #EUGreenDeal pic.twitter.com/O0wE1JAmV8