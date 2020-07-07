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Стефанішина каже, що домовилась з ЄС "якнайшвидше" запустити експертну місію по "промбезвізу"

Вівторок, 7 липня 2020, 14:43

Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила про домовленість із ЄС якнайшвидше запустити експертну місію у рамках початку переговорів щодо підписання так званого "промислового безвізу". 

Про це йдеться у Twitter Стефанішиної, яка у середу перебуває з візитом у Брюсселі. 

"Плідна зустріч з комісаром ЄС з питань сусідства та розширення Олівером Варгеї. Домовилися якнайшвидше запустити експертну місію у рамках початку переговорів щодо підписання Угоди про оцінку відповідності та прийняття промислової продукції", - повідомила Стефанішина. 

Вона додала, що не дивлячись на ситуацію із COVID-19, Київ очікує досягти істотного прогресу до жовтневого Саміту Україна-ЄС щодо більшості питань: оновлення Угоди про асоціацію, підписання договору про Спільний авіаційний простір з ЄС, цифровий порядок денний, участь України у Європейській зеленій угоді.

У червні прем’єр Денис Шмигаль заявив, що Україна зможе наблизитися до укладення з ЄС так званого "промислового безвізу" не раніше, ніж через рік.

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У травні глава МЗС Дмитро Кулеба заявив про домовленість із ЄС пришвидшити спільну роботу над укладанням "промислового безвізу".

У січні повідомлялось, що Україна досягла домовленості про візит попередньої технічної місії, що має перевірити готовність України до переговорів щодо "промислового безвізу" з ЄС.

Угода АСАА - це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейській, що дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника (резидента ЄС), який може отримати цей сертифікат.

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