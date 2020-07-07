Стефанішина каже, що домовилась з ЄС "якнайшвидше" запустити експертну місію по "промбезвізу"

Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила про домовленість із ЄС якнайшвидше запустити експертну місію у рамках початку переговорів щодо підписання так званого "промислового безвізу".

Про це йдеться у Twitter Стефанішиної, яка у середу перебуває з візитом у Брюсселі.

"Плідна зустріч з комісаром ЄС з питань сусідства та розширення Олівером Варгеї. Домовилися якнайшвидше запустити експертну місію у рамках початку переговорів щодо підписання Угоди про оцінку відповідності та прийняття промислової продукції", - повідомила Стефанішина.

Fruitful meeting W/@OliverVarhelyi. Agreed to launch ASAP the expert mission that will prepare 🇺🇦 for concluding #ACAA. Despite #COVID19, we expect to reach substantial progress until 🇺🇦🇪🇺 Summit in October on most issues:updating AA,signing CAA, DigitalAgenda,UA in #EUGreenDeal pic.twitter.com/O0wE1JAmV8 — Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) July 7, 2020

Вона додала, що не дивлячись на ситуацію із COVID-19, Київ очікує досягти істотного прогресу до жовтневого Саміту Україна-ЄС щодо більшості питань: оновлення Угоди про асоціацію, підписання договору про Спільний авіаційний простір з ЄС, цифровий порядок денний, участь України у Європейській зеленій угоді.

У червні прем’єр Денис Шмигаль заявив, що Україна зможе наблизитися до укладення з ЄС так званого "промислового безвізу" не раніше, ніж через рік.

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У травні глава МЗС Дмитро Кулеба заявив про домовленість із ЄС пришвидшити спільну роботу над укладанням "промислового безвізу".

У січні повідомлялось, що Україна досягла домовленості про візит попередньої технічної місії, що має перевірити готовність України до переговорів щодо "промислового безвізу" з ЄС.

Угода АСАА - це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейській, що дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника (резидента ЄС), який може отримати цей сертифікат.