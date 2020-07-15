Стефанишина озвучила планы Украины на октябрьский саммит с ЕС

Украина планирует на саммите с Европейским Союзом в октябре подписать ряд соглашений, направленных на углубление европейской интеграции.

Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на брифинге "Украина и Соглашение об ассоциации с ЕС: мониторинг выполнения 2014-2019", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Мы выносим как предложение по результатам саммита все решения по интеграции в единый цифровой рынок, продвижение по принятию Украины в ENTSO-E - Европейскую сеть операторов системы передачи электрической энергии, и здесь я с восторгом могу говорить, что Украина и технически, и юридически готова к тому, что стать частью европейской системы", - сказала Стефанишина.

Она добавила, что Украина также рассчитывает на подписание соглашения об общем авиационном пространстве и начале экспертной миссии в рамках подготовки к заключению Соглашения о "промышленном безвизе" (ACCA).

"Увеличение динамики выполнения Соглашения по тем законопроектам, которые были приняты парламентом в формате турборежима, и тем подзаконными актами, что разрабатываются и принимаются правительством во исполнение этого законодательства, позволяют нам говорить, что саммит Украина-ЕС, который состоится в октябре, может и должен быть достаточно амбициозным", - резюмировала Стефанишина.

Напомним, во время недавнего визита в Брюссель Стефанишина заявляла, что договорилась с ЕС как можно быстрее запустить экспертную миссию по "промбезвизу".

Как сообщалось, Украина готовится к проведению очередного саммита Украина-ЕС 1 октября.