Скульптура чорношкірої протестувальниці замінила статую работорговця в Бристолі

В англійському місті Бристоль на місці поваленого пам’ятника работорговцю з’явилась скульптура учасниці акцій протесту Black Lives Matter.

Про це йдеться в публікації The Guardian, пише "Європейська правда".

Скульптуру створив один із найвідоміших британських скульпторів Марк Квін. Він зобразив демонстрантку Джен Рейд, яку сфотографували на постаменті після того, як протестувальники повалили статую Едварда Колстона і кинули її в Бристольську гавань 7 червня.

Скульптура має назву "Підйом сили" і була встановлена без дозволу місцевої влади.

Колстон був торговцем у XVII столітті. Він розбагатів, перевозячи поневолених африканців через Атлантику в Америку. Він фінансував школи і благодійні організації в Бристолі.

Рейд сказала The Guardian, що нова статуя неймовірна і допоможе "продовжити розмову".

Міська влада витягнула статую Колстона з гавані і заявила, що вона буде поміщена в музей разом з плакатами з демонстрації Black Lives Matter.