Скульптура чернокожей протестующей заменила статую работорговца в Бристоле

В английском городе Бристоль на месте свергнутого памятника работорговцев появилась скульптура участницы акций протеста Black Lives Matter.

Об этом говорится в публикации The Guardian, пишет "Европейская правда".

Скульптуру создал один из самых известных британских скульпторов Марк Квин. Он изобразил Джен Рейд, которую сфотографировали на постаменте после того, как протестующие повалили статую Эдварда Колстона и бросили ее в Бристольскую гавань 7 июня.

Скульптура называется "Подъем силы" и была установлена ​​без разрешения местных властей.

Колстон был торговцем в XVII веке. Он разбогател, перевозя порабощенных африканцев через Атлантику в Америку. Он финансировал школы и благотворительные организации в Бристоле.

Рейд сказала The Guardian, что новая статуя невероятная и поможет "продолжить разговор".

Городские власти вытащила статую Колстона из гавани и заявили, что она будет помещена в музей вместе с плакатами с демонстрации Black Lives Matter.