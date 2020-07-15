У Боснії госпіталізували хворого на коронавірус прем'єр-міністра

Прем'єр-міністр України Боснія і Герцеговина Фаділ Новаліч був госпіталізований сьогодні в одну з клінік Сараєво через загострення коронавірусного захворювання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на боснійське видання Klix.

"Раніше повідомлялося, що у прем'єр-міністра був позитивний результат на коронавірус, і у зв'язку з поточним станом (пневмонія) потрібно клінічне лікування. Був проведена діагностика, проводиться терапі ", - повідомив його консультант Зоран Благоєвич.

Сьогодні вранці Новаліч відчув підвищення температури і загальну слабкість.

Боснійський прем'єр відчув перші ознаки хвороби під час недавнього Маршу миру з нагоди 25-ї річниці геноциду в Сребрениці, який проходив 11 липня.