В Боснии госпитализировали инфицированного коронавирусом премьера

Премьер-министр Федерации Босния и Герцеговина Фадил Новалич был госпитализирован сегодня в одну из клиник Сараево из-за обострения коронавирусного заболевания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на боснийское издание Klix.

"Ранее сообщалось, что у премьер-министра был положительный результат на коронавирус, и в связи с текущим состоянием (пневмония) требуется клиническое лечение. Был проведена диагностика, проводится терапия", - сообщил его консультант Зоран Благоевич.

Сегодня утром Новалич почувствовал повышение температуры и общую слабость.

Боснийский премьер почувствовал первые признаки болезни во время недавнего Марша мира по случаю 25-й годовщины геноцида в Сребренице, который проходил 11 июля.