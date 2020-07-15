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В Боснии госпитализировали инфицированного коронавирусом премьера

Среда, 15 июля 2020, 19:08

Премьер-министр Федерации Босния и Герцеговина Фадил Новалич был госпитализирован сегодня в одну из клиник Сараево из-за обострения коронавирусного заболевания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на боснийское издание Klix.

"Ранее сообщалось, что у премьер-министра был положительный результат на коронавирус, и в связи с текущим состоянием (пневмония) требуется клиническое лечение. Был проведена диагностика, проводится терапия", - сообщил его консультант Зоран Благоевич.

Сегодня утром Новалич почувствовал повышение температуры и общую слабость.

Боснийский премьер почувствовал первые признаки болезни во время недавнего Марша мира по случаю 25-й годовщины геноцида в Сребренице, который проходил 11 июля.

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