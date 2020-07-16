Парламент Британії опублікує звіт щодо втручання РФ наступного тижня

Парламент Британії опублікує довгоочікуваний звіт про можливе втручання РФ у британську політику на наступному тижні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Парламентський комітет з розвідки та безпеки в четвер вранці одноголосно погодився опублікувати звіт до початку літніх канікул парламенту в наступну середу.

Критики раніше звинуватили уряд в тому, що він сидів над доповіддю по Росії протягом дев'яти місяців.

Доповідь про передбачуване російське втручання у справи Великої Британії була складена попередниками нинішніх членів комітету.

Джонсон затвердив публікацію звіту про ймовірне втручання РФ в середині грудня і у січні заявляв, що документ опублікують "за кілька тижнів". Раніше прем’єр Британії заявляв, що заяви про ймовірне російське втручання не мають підстав.

Звіт був переданий офісу прем'єра 17 жовтня. У ньому аналізується діяльність Росії, в тому числі звинувачення в шпигунстві, підривній діяльності та втручанні в вибори, а також докази британських спецслужб, що стосуються прихованих спроб Росії вплинути на результати референдуму 2016 року і загальних виборів 2017 року.

Опоненти звинуватили уряд у тому, що публікацію звіту відклали, оскільки він міг містити бентежні розкриття щодо Джонсона та його партії напередодні парламентських виборів.