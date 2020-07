Україна та Гренада підписали угоду про безвізовий режим

Україна та острівна держава Гренада підписали угоду про безвізовий режим.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило міністерство закордонних справ України в офіційному Twitter.

"Сьогодні було підписано угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Гренади щодо скасування візових вимог. Це важливий крок до спрощення контактів між людьми, розвитку туризму та співпраці між Україною та Гренадою", - зазначають у повідомленні.

An Agreement between the Cabinet of Ministers of Ukraine and the Government of Grenada on Exemption of Visa Requirements was signed today. This is an important step for facilitating people-to-people contacts, boosting tourist exchanges and developing Ukraine-Grenada cooperation. pic.twitter.com/Sf7Hh0Veko