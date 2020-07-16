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Україна та Гренада підписали угоду про безвізовий режим

Четвер, 16 липня 2020, 17:04

Україна та острівна держава Гренада підписали угоду про безвізовий режим.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило міністерство закордонних справ України в офіційному Twitter.

"Сьогодні було підписано угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Гренади щодо скасування візових вимог. Це важливий крок до спрощення контактів між людьми, розвитку туризму та співпраці між Україною та Гренадою", - зазначають у повідомленні.

26 вересня 2019 року на полях 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН тодішній глава МЗС України Вадим Пристайко та міністр закордонних справ Гренади Пітер Чарльз Девід домовилися про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Гренадою

Гренада - острівна держава в Карибському морі, що включає власне Гренаду - найпівденніший із Навітряних островів, а також південну частину островів Гренадини, найбільший із яких - Каріока.

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