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Украина и Гренада подписали соглашение о безвизовом режиме

Четверг, 16 июля 2020, 17:04

Украина и островное государство Гренада подписали соглашение о безвизовом режиме.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило министерство иностранных дел Украины в официальном Twitter.

"Сегодня было подписано соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Гренады об отмене визовых требований. Это важный шаг для упрощения контактов между людьми, развития туризма и сотрудничества между Украиной и Гренадой", - отмечается в сообщении.


26 сентября 2019 года на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко и министр иностранных дел Гренады Питер Чарльз Дэвид договорились об установлении дипломатических отношений между Украиной и Гренадой.

Гренада - островное государство в Карибском море, которое включает собственно Гренаду - самый южный из Подветренных островов, а также южную часть островов Гренадины, крупнейший из которых - Кариока.

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