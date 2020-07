Украина и Гренада подписали соглашение о безвизовом режиме

Украина и островное государство Гренада подписали соглашение о безвизовом режиме.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило министерство иностранных дел Украины в официальном Twitter.

"Сегодня было подписано соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Гренады об отмене визовых требований. Это важный шаг для упрощения контактов между людьми, развития туризма и сотрудничества между Украиной и Гренадой", - отмечается в сообщении.

An Agreement between the Cabinet of Ministers of Ukraine and the Government of Grenada on Exemption of Visa Requirements was signed today. This is an important step for facilitating people-to-people contacts, boosting tourist exchanges and developing Ukraine-Grenada cooperation. pic.twitter.com/Sf7Hh0Veko