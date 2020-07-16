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Британія звинуватила РФ у спробі втручання у торішні парламентські вибори






В РФ відреагували на звинувачення у втручанні у вибори в Британії

Четвер, 16 липня 2020, 18:05

В МЗС РФ заявили, що звинувачення Британії на адресу Росії про втручання в парламентські вибори 2019 року є нелогічними і нічим не обґрунтованими.

Про це заявила в четвер офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Заява (глави МЗС Британії – ред.) настільки туманна і суперечлива, що зрозуміти її практично неможливо", - сказала вона.

"З одного боку, доказів немає, з іншого боку, йдеться про можливі деякі заходи у відповідь. Це взаємовиключні речі. Таке враження, що починається новий виток тактики highly likely", - додала Захарова.

Вона звернула увагу на формулювання заяви глави британської дипломатії.

"Я подивилася оригінал. Мабуть, з досвіду попередніх років британський уряд прийшов до висновку, що термін highly likely більше використовувати не має сенсу. Британський уряд сьогодні обдарував нас новим "перлом"- тепер він звучить так: "майже точно". Цей термін приходить на заміну highly likely, але тактика та ж", - заявила Захарова.

Як повідомлялося, глава МЗС Британії Домінік Рааб заявив, що Росія намагалася втрутитися в парламентські вибори 2019 року шляхом незаконного отримання секретних документів щодо планованої угоди про вільну торгівлю зі Сполученими Штатами і поширення їх в соціальних мережах.

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