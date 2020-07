МЗС до роковин трагедії МН17 обіцяє зробити все можливе для відновлення справедливості

МЗС України до 6-ї річниці загибелі рейсу МН17 висловлює співчуття родинам загиблих у літаку та обіцяє зробити все можливе для відновлення справедливості через суд.

Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ, пише "Європейська правда".

"Сьогодні, у день трагічних роковин збиття літака Малайзійських авіаліній МН17 в небі над Україною, наші думки та співчуття — з родичами та близькими загиблих.

Ми пам’ятаємо кожного загиблого і зробимо все можливе для встановлення справедливості у справі збиття літака МН17 та покарання винних у цьому жахливому злочині", - наголошують у заяві.

Окрему заяву опублікував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

Today we mourn 298 innocent victims of the #MH17 flight. 6 years of unbearable pain for their relatives & close ones, multiplied by Russian denials, lies & fakes. I‘m confident the criminal trial will bring justice, establishing each criminal responsible for the murder by name. pic.twitter.com/nL7nNagGqF