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МЗС до роковин трагедії МН17 обіцяє зробити все можливе для відновлення справедливості

П'ятниця, 17 липня 2020, 10:57

МЗС України до 6-ї річниці загибелі рейсу МН17 висловлює співчуття родинам загиблих у літаку та обіцяє зробити все можливе для відновлення справедливості через суд.

Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ, пише "Європейська правда".

"Сьогодні, у день трагічних роковин збиття літака Малайзійських авіаліній МН17 в небі над Україною, наші думки та співчуття — з родичами та близькими загиблих. 

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Ми пам’ятаємо кожного загиблого і зробимо все можливе для встановлення справедливості у справі збиття літака МН17 та покарання винних у цьому жахливому злочині", - наголошують у заяві.

Окрему заяву опублікував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

"Сьогодні ми вшановуємо пам’ять 298 невинних жертв на борту рейсу МН17. 6 років нестерпного болю для їхніх рідних та близьких, помножені запереченнями Росії, брехнею і фейками. Я переконаний, що судове провадження відновить справедливість, поіменно встановивши кожного злочинця, відповідального за це вбивство", - написав Дмитро Кулеба.

У повідомленні додають, що Україна налаштована продовжувати тісну співпрацю з Нідерландами та іншими партнерами у Спільній слідчій групі у рамках кримінального процесу щодо збиття "Боїнга" та вітає початок судового процесу цього року.

Крім того, Україна вживає заходів у рамках процесу у Міжнародному Суді ООН для притягнення РФ до відповідальності за порушення її зобов’язань за Міжнародною конвенцією про боротьбу із фінансуванням тероризму, що призвело до збиття МН17.

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МЗС також зазначає, що нещодавній позов Нідерландів до ЄСПЛ проти Росії через її роль у трагедії МН17 також є важливим кроком.

"Закликаємо Російську Федерацію визнати свою відповідальність, виконувати свої міжнародні зобов’язання, зокрема Резолюцію РБ ООН 2166, та співпрацювати зі слідством", - підсумовують в МЗС.

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