МЗС до роковин трагедії МН17 обіцяє зробити все можливе для відновлення справедливості
МЗС України до 6-ї річниці загибелі рейсу МН17 висловлює співчуття родинам загиблих у літаку та обіцяє зробити все можливе для відновлення справедливості через суд.
Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ, пише "Європейська правда".
"Сьогодні, у день трагічних роковин збиття літака Малайзійських авіаліній МН17 в небі над Україною, наші думки та співчуття — з родичами та близькими загиблих.
Ми пам’ятаємо кожного загиблого і зробимо все можливе для встановлення справедливості у справі збиття літака МН17 та покарання винних у цьому жахливому злочині", - наголошують у заяві.
Окрему заяву опублікував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму Twitter.
Today we mourn 298 innocent victims of the #MH17 flight. 6 years of unbearable pain for their relatives & close ones, multiplied by Russian denials, lies & fakes. I‘m confident the criminal trial will bring justice, establishing each criminal responsible for the murder by name. pic.twitter.com/nL7nNagGqF— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 17, 2020
"Сьогодні ми вшановуємо пам’ять 298 невинних жертв на борту рейсу МН17. 6 років нестерпного болю для їхніх рідних та близьких, помножені запереченнями Росії, брехнею і фейками. Я переконаний, що судове провадження відновить справедливість, поіменно встановивши кожного злочинця, відповідального за це вбивство", - написав Дмитро Кулеба.
У повідомленні додають, що Україна налаштована продовжувати тісну співпрацю з Нідерландами та іншими партнерами у Спільній слідчій групі у рамках кримінального процесу щодо збиття "Боїнга" та вітає початок судового процесу цього року.
Крім того, Україна вживає заходів у рамках процесу у Міжнародному Суді ООН для притягнення РФ до відповідальності за порушення її зобов’язань за Міжнародною конвенцією про боротьбу із фінансуванням тероризму, що призвело до збиття МН17.
МЗС також зазначає, що нещодавній позов Нідерландів до ЄСПЛ проти Росії через її роль у трагедії МН17 також є важливим кроком.
"Закликаємо Російську Федерацію визнати свою відповідальність, виконувати свої міжнародні зобов’язання, зокрема Резолюцію РБ ООН 2166, та співпрацювати зі слідством", - підсумовують в МЗС.
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