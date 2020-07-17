МИД к годовщине трагедии МН17 обещает сделать все возможное для восстановления справедливости
МИД Украины к 6-й годовщине гибели рейса МН17 выражает соболезнования семьям погибших в самолете и обещает сделать все возможное для восстановления справедливости через суд.
Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел, пишет "Европейская правда".
"Сегодня, в день трагической годовщины сбития самолета Малайзийских авиалиний МН17 в небе над Украиной, наши мысли и сочувствие - с родственниками и близкими погибших.
Мы помним каждого погибшего и сделаем все возможное для установления справедливости в деле о сбитии самолета МН17 и наказания виновных в этом ужасном преступлении", - отмечают в заявлении.
Отдельное заявление опубликовал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Twitter.
"Сегодня мы чтим память 298 невинных жертв на борту рейса МН17. 6 лет нестерпимой боли для их родных и близких, помноженные возражениями России, ложью и фейками. Я убежден, что судебное разбирательство восстановит справедливость, поименно установив каждого преступника, ответственного за это убийство ", - написал Дмитрий Кулеба.
В сообщении добавляют, что Украина настроена продолжать тесное сотрудничество с Нидерландами и другими партнерами в Совместной следственной группе в рамках уголовного процесса по сбитию "Боинга" и приветствует начало судебного процесса в этом году.
Кроме того, Украина принимает меры в рамках процесса в Международном суде ООН для привлечения РФ к ответственности за нарушение своих обязательств в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, что привело к сбитию МН17.
МИД также отмечает, что недавний иск Нидерландов в ЕСПЧ против России из-за ее роли в трагедии МН17 также является важным шагом.
"Призываем Российскую Федерацию признать свою ответственность, выполнять свои международные обязательства, в частности резолюции СБ ООН 2166, и сотрудничать со следствием", - заключают в МИД.
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