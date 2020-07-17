Загиблий на Донбасі військовий медик був громадянином Естонії

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу підтвердив, що на Донбасі загинув громадянин Естонії - раніше ЗМІ повідомляли, що в убитого у понеділок військового медика було естонське громадянство.

Рейнсалу розповів про це естонському мовнику ERR, пише "Європейська правда".

Рейнсалу повідомив, що загиблий чоловік отримав громадянство Естонії у 2016 році шляхом натуралізації після відмови від білоруського громадянства. Він сказав, що статус та роль його діяльності в Україні досі з’ясовується з українською владою.

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"В Естонії діє правило, що громадяни Естонії можуть діяти у військових частинах інших країн з дозволу уряду", - сказав міністр закордонних справ, додавши, що, наскільки йому відомо, на цей час жодного такого дозволу видано не було.

У середу щоденна газета Postimees написала про загибель громадянина Естонії, народженого в Білорусі Миколу Ільїна, який був військовим медиком на Донбасі. Він нібито і був військовим медиком, якого убили, коли він поспішав на допомогу пораненому військовому. У Ільїна був позивний "Естонець".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає варварством вбивство медика на Донбасі, на його думку, це вбивство має ознаки воєнного злочину, тому дипломати постараються, аби подія набула розголосу.

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