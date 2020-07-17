Погибший на Донбассе военный медик был гражданином Эстонии

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу подтвердил, что на Донбассе погиб гражданин Эстонии - ранее СМИ сообщали, что в убитого в понедельник военного медика было эстонское гражданство.

Рейнсалу рассказал об этом эстонскому вещателю ERR, пишет "Европейская правда".

Рейнсалу сообщил, что погибший мужчина получил гражданство Эстонии в 2016 году путем натурализации после отказа от белорусского гражданства. Он сказал, что статус и роль его деятельности в Украине до сих пор выясняется с украинскими властями.

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"В Эстонии действует правило, что граждане Эстонии могут действовать в воинских частях других стран с разрешения правительства", - сказал министр иностранных дел, добавив, что, насколько ему известно, на данный момент ни одного такого разрешения выдано не было.

В среду ежедневная газета Postimees написала о гибели гражданина Эстонии, родившегося в Беларуси Николая Ильина, который был военным медиком на Донбассе. Он якобы и был военным медиком, которого убили, когда он спешил на помощь раненому военному. В Ильина был позывной "Эстонец".

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает варварством убийство медика на Донбассе, по его мнению, это убийство имеет признаки военного преступления, так что дипломаты постараются, чтобы событие получило огласку.

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