Генсек НАТО: Росія і Китай скористалися пандемією для поширення пропаганди

Росія і Китай використали пандемію коронавірусу для поширення неправдивої інформації, в тому числі про країни НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю El Pais.

"Одна з проблем пандемії полягає в тому, що ми бачили, як держави і недержавні суб'єкти намагаються використати цю ситуацію для поширення пропаганди, частково для розділення союзників і частково для підриву довіри до наших демократичних інститутів. Ми бачили, як Китай і Росія вказали, що вірус був створений союзними країнами. Кіберпростір і соціальні мережі також використовувалися для поширення неправдивих звинувачень", - сказав Столтенберг.

Він додав, що НАТО відповів на пропаганду наданням фактів. "НАТО може багато зробити, але в підсумку найпотужнішою зброєю проти дезінформації є вільна і незалежна преса", - сказав генсек.

За його словами, крім дезінформації, в НАТО також спостерігають збільшення військової присутності в Лівії, хоча і не пов'язують це з Covid-19.

"Звичайно, в той час як світ був дуже зосереджений на цьому, Росія збільшила свою присутність в Лівії, підтримуючи Халіфу Хафтара (генерала, який бореться проти уряду національної єдності), підриваючи зусилля щодо досягнення миру", - сказав Столтенберг.