В Каталонии ввели локальные ограничения из-за роста случаев коронавируса

Власти призвали около четырех миллионов жителей Каталонии, включая ее столицу Барселону, оставаться дома, так как регион борется с растущим числом новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Призыв оставаться дома стал самой сильной мерой, которую употребил регион с тех пор, как Испания вышла из общенационального карантина в прошлом месяце.

Каталонцам запретили собираться группами более 10 человек. Жителям Барселоны, ее пригородов и районов Сегрия и Ногуэра, расположенных дальше от города, было предложено делать покупки в Интернете и покидать свой дом только для того, чтобы попасть на работу, посетить врача или выполнить другие необходимые действия.

"Мы рекомендуем людям не выходить из дома, если это не абсолютно необходимо",- заявила на глава службы здравоохранения Каталонии Альба Вержес.

"Сейчас очень важно соблюдать эти меры, это лучший способ избежать карантина. Никто не хочет полного домашнего заключения", – добавила она.

Культурные и спортивные мероприятия также будут ограничены, но музеи в Барселоне останутся открытыми.

Бары и рестораны могут продолжать работать, но с ограничением в половину своей обычной емкости в помещении и с 2-метровым расстоянием между столиками на открытом воздухе.

Каталония и соседний Арагон фиксируют рост числа случаев заболевания, рост инфекций наблюдается по всей Испании. В четверг страна сообщила о наиболее резкий ежедневный скачок инфекций за последние два месяца, когда было зарегистрировано 580 новых случаев заболевания.

Испания, одна из наиболее пострадавших стран Европы с более чем 28 000 смертей в результате пандемии COVID-19, вышла с суровой национальной изоляции 21 июня. Но с тех пор возникло более 170 инфекционных кластеров, что побудило местные власти ввести локальные ограничения.