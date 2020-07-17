Італія заборонила поїздки до Чорногорії, Сербії та Косова

Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца видав заборону на всі повітряні, автомобільні та залізничні перевезення в Італію з Сербії, Чорногорії та Косово через коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Ці три країни були додані в список країн, поїздки до яких вважаються ризиковими через високий рівень зараження.

Станом на 16 липня оновлений список включає 16 країн: Вірменія, Бахрейн, Бангладеш, Бразилія, Боснія і Герцеговина, Чилі, Кувейт, Північна Македонія, Молдова, Оман, Панама, Перу, Домініканська Республіка, Сербія, Чорногорія і Косово.

Подорожі також як і раніше сильно обмежені в багато країн, що не входять в ЄС, в тому числі в США, при цьому дозволені тільки поїздки, що вважаються "необхідними".

Сама Італія була виключена з більшості списків заборон на поїздки по всьому світу після того, як рівень зараження пішов на зниження.

У четвер в Італії було зареєстровано 230 нових випадків Covid-19 за 24 години і 20 смертей, у результаті чого загальне число загиблих перевищило 35 тисяч осіб.

Більшість нових випадків і смертельних випадків все ще реєструються в північному регіоні Ломбардії, який найбільше постраждав від пандемії.

Нагадаємо, Рада ЄС оновила перелік "безпечних" третіх країн, чиїм мешканцям дозволений в’їзд до Євросоюзу, але України в ньому знову немає.