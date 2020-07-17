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Италия запретила поездки в Черногорию, Сербию и Косово

Пятница, 17 июля 2020, 16:58

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца издал запрет на все воздушные, автомобильные и железнодорожные перевозки в Италию из Сербии, Черногории и Косово из-за коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Эти три страны были добавлены в список стран, поездки в которые считаются рискованными из-за высокого уровня заражения.

По состоянию на 16 июля обновленный список включает 16 стран: Армения, Бахрейн, Бангладеш, Бразилия, Босния и Герцеговина, Чили, Кувейт, Северная Македония, Молдова, Оман, Панама, Перу, Доминиканская Республика, Сербия, Черногория и Косово.

Путешествия также по-прежнему сильно ограничены во многие страны, не входящие в ЕС, в том числе в США, при этом разрешены только поездки, считающиеся "необходимыми".

Сама Италия была исключена из большинства списков запретов на поездки по всему миру после того, как уровень заражения пошел на снижение.

В четверг в Италии было зарегистрировано 230 новых случаев Covid-19 за 24 часа и 20 смертей, в результате чего общее число погибших превысило 35 тысяч человек.

Большинство новых случаев и смертельных случаев все еще регистрируются в северном регионе Ломбардии, который больше всего пострадал от пандемии.

Напомним, Совет ЕС обновил перечень "безопасных" третьих стран, чьим жителям разрешен въезд в Евросоюз, но Украины по-прежнему нет в списке.

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