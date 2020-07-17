У Боснії українця звинуватили у перевезенні мігрантів

Прокуратура Боснії і Герцеговини висунула звинувачення проти громадянина України в контрабанді і перевезенні восьми мігрантів з Афганістану та Пакистану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на боснійське видання BHRT.

Згідно з обвинувальним висновком, власник українського паспорта Рувім Хлабец в кінці квітня перевозив вісім мігрантів - трьох з Афганістану і п'ять з Пакистану, які незаконно в'їхали в Боснію і не виконали умови для законного проживання і пересування в країні.

В обвинувальному висновку стверджується, що обвинувачений перевозив мігрантів в автомобілі, орендованому в муніципалітеті Прозор-Рама, і їхав в напрямку міста Біхач, що недалеко від кордону з Хорватією, яка входить в ЄС.

Автомобіль був зупинений поліцейськими на півдорозі, після чого українець був затриманий.

Відзначається, що Рувім Хлабец народився в 1998 році в місті Рівне.