В Боснии украинца обвинили в перевозке мигрантов

Прокуратура Боснии и Герцеговины выдвинула обвинения против гражданина Украины в контрабанде и перевозке восьми мигрантов из Афганистана и Пакистана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на боснийское издание BHRT.

Согласно обвинительному заключению, владелец украинского паспорта Рувим Хлабец в конце апреля перевозил восемь мигрантов - трое из Афганистана и пять из Пакистана, которые незаконно въехали в Боснию и не выполнили условия для законного проживания и передвижения в стране.

В обвинительном заключении утверждается, что обвиняемый перевозил мигрантов в автомобиле, арендованном в муниципалитете Прозор-Рама, и ехал в направлении Бихача, что недалеко от границе с входящей в ЕС Хорватией.

Автомобиль был остановлен полицейскими на полпути, после чего украинец был задержан.

Отмечается, что Рувим Хлабец родился в 1998 году в городе Ровно.