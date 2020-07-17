В Австрії відкрили справу проти 8 поліцейських за побиття чеченця

Вісім співробітників поліції Відня були відсторонені від роботи, а прокуратура почала розслідування проти них після появи відео, на якому видно, як поліція б'є 28-річного чеченця в австрійській столиці в минулому році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Прессекретар Віденської прокуратури Ніна Буссек повідомила, що ведеться розслідування за підозрою в нанесенні тілесних ушкоджень і можливому зловживанні повноваженнями.

Міська поліція заявила, що відсторонила від роботи двох офіцерів, підозрюваних у прямій участі в побитті, і ще шістьох, які могли бути залучені побічно.

Інцидент стався в січні 2019 року. 28-річний чоловік, ім'я якого не розголошується, заявив тоді, що його побили поліцейські, але вони заперечували це, і проти чеченця було порушено справу про наклеп.

Однак після появи відеозапису з побиттям, за словами представниці прокуратури," вже не можна припустити, що чоловік свідомо давав неправдиві свідчення проти поліції".

Міністр внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер заявив, що поведінка поліції, показана на відео, була "абсолютно неприйнятною".