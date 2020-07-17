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В Австрии открыли дело против 8 полицейских за избиение чеченца

Пятница, 17 июля 2020, 18:56

Восемь сотрудников полиции Вены были отстранены от работы, а прокуратура начала расследование против них после появления видео, на котором видно, как полиция избивает 28-летнего чеченца в австрийской столице в прошлом году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Пресс-секретарь Венской прокуратуры Нина Буссек сообщила, что ведется расследование по подозрению в нанесении телесных повреждений и возможном злоупотреблении полномочиями.

Городская полиция заявила, что отстранила от работы двух офицеров, подозреваемых в прямом участии в избиении, и еще шестерых, которые могли быть вовлечены косвенно.

Инцидент произошел в январе 2019 года. 28-летний мужчина, имя которого не разглашается, заявил тогда, что его избили полицейские, но они отрицали это, и против чеченца было возбуждено дело о клевете.

Однако после появления видеозаписи с избиением, по словам представительницы прокуратуры, "уже нельзя предположить, что мужчина сознательно давал ложные показания против полиции".

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, что поведение полиции, показанное на видео, было "абсолютно неприемлемым".

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