У Німеччині після п’яти днів пошуків затримали "лісового Рембо"

У Німеччині поліція на шостий день пошуків затримала 31-річного Іва Рауша, який обеззброїв чотирьох офіцерів поліції та втік до лісу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Поліція повідомила в короткій заяві, що у затриманого було вилучено чотири одиниці вогнепальної зброї, не вдаючись в подальші подробиці події.

Кількома годинами раніше правоохоронці звернулися до Іва Рауша з проханням зв'язатися з владою або безпосередньо, або через сім'ю чи друзів.

У неділю поліції повідомили про підозрілу людину з луком і стрілами. Поліцейські виявили підозрюваного і провели перевірку особи чоловіка в хатині, яку він незаконно використовував.

Чиновники в місті Оппенау кажуть, що підозрюваний спочатку співпрацював з правоохоронцями, але потім раптово наставив пістолет на офіцерів, погрожуючи і змушуючи їх здати свою табельну зброю. Ніхто не постраждав.

Цей інцидент спровокував масштабну пошукову операцію.

Прокурори описали підозрюваного як "палкого шанувальника зброї", але заявили, що йому було заборонено володіти зброєю і боєприпасами в 2010 році і він ніколи не був членом стрілецького клубу. Рауш втратив свою квартиру минулої осені і з тих пір, за даними влади, не мав постійної адреси.

Раніше повідомлялося, що у разі затримання Раушу загрожує від 5 до 15 років у в'язниці.