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Поліція Німеччини добу шукає "лісового Рембо", який роззброїв 4 поліцейських

Понеділок, 13 липня 2020, 14:12

У Німеччині сотні правоохоронців беруть участь у спецоперації із затримання 31-річного чоловіка, який обеззброїв чотирьох офіцерів поліції та втік до лісу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Ів Рауш, якого видання називає "лісовим Рембо", переховується від правоохоронців вже понад добу. Поліція заявляє, що він добре озброєний, непередбачуваний та добре знає лісову місцевість.

 
Колаж: Bild

У неділю вранці поліція отримала повідомлення про озброєного чоловіка в камуфляжі, який перебував у будинку неподалік від міста Оппенау, Баден-Вюртемберг, що біля французького кордону. 

Дві поліцейські машини з чотирма офіцерами поліції прибули туди для перевірки о 9:30 ранку та виявили, що чоловік озброєний луком, стрілами, ножем та пістолетом.

За словами поліції, він спершу нібито співпрацював з поліцейськими, а потім націлив на них пістолет і зажадав, аби вони віддали зброю.

"Щоб запобігти гіршому, поліція відповіла на його вимогу", - розповіли в поліції.

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Потім зловмисник втік у ліс із чотирма напівавтоматичними пістолетами типу P2000. Ніхто не постраждав.

Офіцери заблокували федеральні автомагістралі, залучили спецпризначенців, вертольоти та службових собак. 

31-річний Рауш у минулому фігурував у злочині, пов’язаному зі зброєю. Він поранив двох подруг за допомогою арбалета і ножа, за що перебував у в'язниці.

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