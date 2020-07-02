У Польщі арештували двох іракців за фінансування ІДІЛ

Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало двох іракців за звинуваченням у фінансуванні терористичної організації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Двоє громадян Іраку були затримані за наказом прокурора відділу по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Національної прокуратури у Вроцлаві. Їм пред'явлені звинувачення в передачі коштів "Ісламській державі" (ІДІЛ).

Іракці довгий час жили в Польщі, а свою діяльність вели в Нижній Сілезії, головним чином у Вроцлаві. Вони також багато подорожували Європою.

Акцію із затримання двох іракців співробітники Агентства внутрішньої безпеки провели у Варшаві. Слідчі деякий час придивлялися до підозрюваних. Підставою для затримання став переказ, який іноземці внесли на рахунок, ідентифікований як один з рахунків "Ісламської держави".

Разом з тим немає жодних ознак того, що іракці готували теракти або вербували людей.

Контакти іракців в Польщі і за кордоном зараз ретельно перевіряються.

Чоловікам тепер загрожує до 12 років в'язниці. Суд також прийняв рішення про застосування до них тимчасового арешту строком на 3 місяці.