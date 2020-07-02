В Польше арестовали двух иракцев за финансирование ИГИЛ
Агентство внутренней безопасности Польши задержало двух иракцев по обвинению в финансировании террористической организации.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
Двое граждан Ирака были задержаны по приказу прокурора отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры во Вроцлаве. Им предъявлены обвинения в передаче средств "Исламскому государству".
Иракцы долгое время жили в Польше, а свою деятельность вели в Нижней Силезии, главным образом во Вроцлаве. Они также много путешествовали по Европе.
Акцию по задержанию двух иракцев сотрудники Агентства внутренней безопасности провели в Варшаве. Следователи некоторое время присматривались к подозреваемым. Основанием для задержания стал перевод, который иностранцы сделали на счет, идентифицированный как один из счетов "Исламского государства".
Вместе с тем нет никаких признаков того, что иракцы готовили теракты или вербовали людей.
Контакты иракцев в Польше и за рубежом сейчас тщательно проверяются.
Мужчинам теперь грозит до 12 лет тюрьмы. Суд также принял решение о применении к ним временного ареста сроком на 3 месяца.