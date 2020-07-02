Польща оплатить тестування на коронавірус працівників з України – посол

Українці, які прибувають на роботу у Польщу, проходять тестування за рахунок її державних коштів.

Про це в ефірі каналу "Дом" заявив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький, повідомляє "Європейська правда".

"Вже з кінця травня такі поїздки здійснюються. Є кілька прикордонних переходів, через які громадяни України, які працюють у Польщі, мають робочу візу, контракт в Польщі, можуть приїхати" - сказав посол про поїздки у Польщу для роботи.

"Їм обов’язково треба заповнити анкету, в якій пояснити, де вони будуть жити в Польщі, щоб можна було перевірити, чи виконують вони умови карантину. Їм вимірюють температуру, здійснюють основні елементи перевірки на хворобу. Але що важливо, що цікаво, всі громадяни України, які їдуть в Польщу на роботу, вони проходять тестування за рахунок державних коштів Польщі там, де вони будуть працювати і карантин вони проходять у місцях праці" - розповів Ціхоцький.

При цьому за його словами, під час карантину громадяни можуть працювати, але в рамках групи людей, з якою робітник приїхав до Польщі. Крім того, протягом восьми днів можливості такого робітника мандрувати Польщею обмежені.

Нагадаємо, Польща звільнила від обов’язкового 14-денного карантину пасажирів, які прибувають авіарейсами з України.