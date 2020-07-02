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Десантники США постраждали під час стрибків з парашутом у Німеччині

Четвер, 2 липня 2020, 16:13

Восьмеро осіб постраждали під час навчань американських військових у Німеччині, коли ті збилися з курсу під час стрибків з парашутом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BR 24.

Інцидент стався на полігоні в Графенвері у Баварії в середу, коли кілька солдатів приземлилися на деревах. 

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На місце події прибули німецькі рятувальні команди. Шестеро американських солдатів отримали серйозні поранення. В ході порятунку постраждали також двоє німецьких пожежників.

У середу ввечері близько 200 членів 173-ї повітряно-десантної бригади армії США стрибнули з парашутом під час навчань на полігоні. Деякі десантники пропустили посадковий майданчик, ймовірно, через пориви вітру, та приземлилися в лісистій місцевості.

Кілька солдатів потрапили в крони високих дерев. У них синці та зламані ноги. 

Нагадаємо, цього тижня президент США Дональд Трамп затвердив план виведення 9500 американських солдатів з Німеччини.

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