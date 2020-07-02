Десантники США пострадали во время прыжков с парашютом в Германии

Восемь человек пострадали во время учений американских военных в Германии, когда те сбились с курса во время прыжков с парашютом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BR 24.

Инцидент произошел на полигоне в Графенвере в Баварии в среду, когда несколько солдат приземлились на деревья.

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На место происшествия прибыли немецкие спасательные команды. Шестеро американских солдат получили серьезные ранения. В ходе спасения пострадали также двое немецких пожарных.

В среду вечером около 200 членов 173-й воздушно-десантной бригады армии США прыгнули с парашютом во время учений на полигоне. Некоторые десантники пропустили посадочную площадку, вероятно, из-за порывов ветра, и приземлились в лесистой местности.

Несколько солдат попали в кроны высоких деревьев. У них синяки и сломанные ноги.

Напомним, на этой неделе президент США Дональд Трамп утвердил план вывода 9500 американских солдат из Германии.