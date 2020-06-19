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У Конгресі США намагаються заблокувати скорочення військ в Німеччині






У Конгресі США намагаються заблокувати скорочення військ в Німеччині

П'ятниця, 19 червня 2020, 07:34

Конгресмени з Демократичної партії США в четвер внесли законопроєкт, щоб заблокувати план президента Дональда Трампа щодо виведення 9 500 військовослужбовців з Німеччини. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Законопроєкт пропонує заборонити фінансувати виведення американських сил з Європи без погодження з Конгресом.

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Документ під назвою "Про захист інтересів національної безпеки США в Європі" представили голова комітету з міжнародних справ Палати представників США Еліот Енгель та член сенатського комітету з міжнародних відносин Боб Менендес. 

Законопроєкт забороняє фінансування виведення або скорочення присутності військ США в Європі, якщо про це не просить уряд країни, де розміщені американські війська. 

Фінансування дозволене у разі оголошення намірів про виведення військ президентом США за 180 днів, але Конгрес повинен затвердити обгрунтоване президентом рішення. 

Відповідно до розподілу повноважень у США, Сенат та Палата представників, а не Білий дім, контролюють державні витрати.

У понеділок Трамп заявив, що скоротить кількість американських військ у Німеччині до 25 тисяч. Він звинуватив Берлін у недосягненні цілі оборонних витрат НАТО та використанні США в питаннях торгівлі.

Читайте детальніше: Покарання Меркель: навіщо Трамп виводить американські війська з Німеччини

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