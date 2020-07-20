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У Франції відпустили затриманого у зв'язку з пожежею у соборі XV століття

Понеділок, 20 липня 2020, 08:58

Французькі правоохоронці відпустили 39-річного чоловіка, який був затриманий у справі про пожежу в соборі святих Петра і Павла в місті Нант.

 Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал BFMTV.

Таке рішення було прийнято співробітниками поліції після проведеного допиту.

Прокурор Нанта П'єр Сенес уточнив, що затриманий мігрант був відпущений "без подальшого судового переслідування".

Затриманий чоловік, біженець з Руанди, працював волонтером для собору і був відповідальним за закриття будівлі в п'ятницю ввечері.

Пожежа у готичному соборі Петра і Павла XV століття  розпочалася у суботу вранці. Пожежники взяли полум’я під контроль через кілька годин і повністю загасили до вечора. Вогонь повністю знищив орган.

Собор загорівся трохи більше ніж через рік після пожежі в соборі Нотр-Дам у Парижі, яка знищила його дах і головний шпиль.

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