У Франції відпустили затриманого у зв'язку з пожежею у соборі XV століття
Французькі правоохоронці відпустили 39-річного чоловіка, який був затриманий у справі про пожежу в соборі святих Петра і Павла в місті Нант.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал BFMTV.
Таке рішення було прийнято співробітниками поліції після проведеного допиту.
Прокурор Нанта П'єр Сенес уточнив, що затриманий мігрант був відпущений "без подальшого судового переслідування".
Затриманий чоловік, біженець з Руанди, працював волонтером для собору і був відповідальним за закриття будівлі в п'ятницю ввечері.
Пожежа у готичному соборі Петра і Павла XV століття розпочалася у суботу вранці. Пожежники взяли полум’я під контроль через кілька годин і повністю загасили до вечора. Вогонь повністю знищив орган.
Собор загорівся трохи більше ніж через рік після пожежі в соборі Нотр-Дам у Парижі, яка знищила його дах і головний шпиль.