Во Франции отпустили задержанного в связи с пожаром в соборе XV столетия

Французские правоохранители отпустили 39-летнего мужчину, который был задержан по делу о пожаре в соборе святых Петра и Павла в городе Нант.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал BFMTV.

Такое решение было принято сотрудниками полиции после проведенного допроса.

Прокурор Нанта Пьер Сенес уточнил, что задержанный мигрант был отпущен "без дальнейшего судебного преследования".

Задержан мужчина, беженец из Руанды, работал волонтером для собора и был ответственным за закрытие здания в пятницу вечером.

Пожар в готическом соборе Петра и Павла XV века началась в субботу утром. Пожарные взяли пламя под контроль через несколько часов и полностью потушили к вечеру. Огонь полностью уничтожил орган.

Собор загорелся чуть больше чем через год после пожара в соборе Нотр-Дам в Париже, которая уничтожила его крыша и главный шпиль.