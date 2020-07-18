У французькому Нанті горить собор XV сторіччя, вогонь ще не під контролем

У французькому Нанті горить собор XV сторіччя ім. Св. Петра і Павла, пам’ятку рятують близько 60 пожежників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France Bleu.

Пожежа виникла сьогодні вранці, служби надзвичайних ситуацій отримали повідомлення о 07:44.

Зараз на місці працюють близько 60 пожежників та 6 пожежних авто.

Sur place, au moins six camions de pompiers sont mobilisés pour éteindre l'incendie. Le périmètre est bloqué par les forces de l'ordre. #Nantes #incendie @SDIS44 pic.twitter.com/DVx6CdVfgP — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) July 18, 2020

На відео можна бачити полум'я за центральним вітражем між вежами собору, звідти піднімаються темні клуби диму. На момент публікації вогонь ще не взяли під контроль. Представник пожежної команди у коментарі AFP зазначив, що це "серйозна пожежа".

Причина займання поки не встановлена.

Новопризначений прем’єр Франції Жан Кастекс висловив підтримку мешканцям Нанта і пожежникам, які борються з вогнем. Згодом з'явилася заява і президента Еммануеля Макрона.

"Після Нотр-Даму, тепер палає собор Св. Петра і Павла у серці Нанту. Висловлюю підтримку нашим пожежникам, які ризикують собою для порятунку цієї перлини готичного мистецтва", - написав президент.

Après Notre-Dame, la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, au cœur de Nantes, est en flammes. Soutien à nos sapeurs-pompiers qui prennent tous les risques pour sauver ce joyau gothique de la cité des Ducs. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 18, 2020

Містяни у коментарях репортерам кажуть, що засмучені та стривожені, чи не повторить собор долю Нотр-Дама, який суттєво постраждав від пожежі у 2019 році.

Спорудження собору розпочалося у 15-му сторіччі і розтяглося на 400 років - будівництво повністю завершили аж у 1891 році. Протягом цього часу він не раз опинявся під загрозою: наприкінці 18-го сторіччя міг бути знесений у рамках нового планування міста, у 1800 році постраждав від вибуху у замку поруч, у 1944 році - від бойових дій. У 1972 році собор постраждав від масштабної пожежі.