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У французькому Нанті горить собор XV сторіччя, вогонь ще не під контролем

Субота, 18 липня 2020, 11:11

У французькому Нанті горить собор XV сторіччя ім. Св. Петра і Павла, пам’ятку рятують близько 60 пожежників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France Bleu.

Пожежа виникла сьогодні вранці, служби надзвичайних ситуацій отримали повідомлення о 07:44.

Зараз на місці працюють близько 60 пожежників та 6 пожежних авто.

На відео можна бачити полум'я за центральним вітражем між вежами собору, звідти піднімаються темні клуби диму. На момент публікації вогонь ще не взяли під контроль. Представник пожежної команди у коментарі AFP зазначив, що це "серйозна пожежа".

Причина займання поки не встановлена.

Новопризначений прем’єр Франції Жан Кастекс висловив підтримку мешканцям Нанта і пожежникам, які борються з вогнем. Згодом з'явилася заява і президента Еммануеля Макрона.

"Після Нотр-Даму, тепер палає собор Св. Петра і Павла у серці Нанту. Висловлюю підтримку нашим пожежникам, які ризикують собою для порятунку цієї перлини готичного мистецтва", - написав президент. 

Містяни у коментарях репортерам кажуть, що засмучені та стривожені, чи не повторить собор долю Нотр-Дама, який суттєво постраждав від пожежі у 2019 році.

Спорудження собору розпочалося у 15-му сторіччі і розтяглося на 400 років - будівництво повністю завершили аж у 1891 році. Протягом цього часу він не раз опинявся під загрозою: наприкінці 18-го сторіччя міг бути знесений у рамках нового планування міста, у 1800 році постраждав від вибуху у замку поруч, у 1944 році - від бойових дій. У 1972 році собор постраждав від масштабної пожежі.

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