Посольство США требует беспристрастно расследовать убийство Павла Шеремета

В четвертую годовщину убийства журналиста Павла Шеремета посольство США в Украине присоединилось к требованиям беспристрастного расследования и правосудия для исполнителей и заказчиков преступления.

Об этом говорится в обнародованном 20 июля заявлении американских дипломатов, сообщает "Европейская правда".

"В четвертую годовщину убийства Павла Шеремета мы приобщаемся к украинцам, которые продолжают требовать тщательного, беспристрастного и достоверного расследования, которое обеспечит правосудие для тех, кто заказал и совершил это убийство", - говорится в заявлении дипломатов в Twitter.

"Мы уважаем роль Шеремета и других независимых украинских журналистов в отважном сообщении правды и содействии открытому обмену информацией и идеями. Работа независимых журналистов является критически важной для успеха демократии", - добавляется в заявлении.

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтерку Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше ростом от убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что она имеет алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

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