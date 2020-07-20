МОЗ Франції каже про ризик "другої хвилі" коронавірусу

У міністерстві охорони здоров’я Франції зазначають, що в країні виявили більше 400 осередків спалаху коронавірусу та кажуть про ризик "другої хвилі".

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це сказав міністр охорони здоров’я Олів’є Веран.

"Ми констатуємо тривожні знаки того, що епідемія знову починає набирати силу у масштабах всієї країни", - зазначив він.

За його словами, у Франції зафіксовано понад 400 осередків масового зараження коронавірусом, зокрема, у Маєні, Бретані та північно-східному регіоні Гран-Ест. Міністр не уточнив, про який період йдеться.

Олів’є Веран розповів, що переважна більшість таких осередків виникли у місцях, де люди тривалий час перебувають у тісному контакті, у тому числі на робочих місцях.

У той же час, каже міністр, поки що про "другу хвилю" не йдеться і в разі відповідальності та пильності людей її, можливо, вдасться уникнути.

З початку липня, щодений приріст нових хворих на коронавірус у Франції найчастіше становив близько 500-600 випадків, лише один раз перевищивши 900. На піку епідемії, у квітні, цей показник іноді перевищував 4-5 тисяч.

Нагадаємо, від сьогодні в країні почала діяти вимога носити маску у всіх закритих громадських місцях. За її порушення загрожує штраф у розмірі 135 євро.