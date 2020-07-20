Минздрав Франции говорит о риске "второй волны" эпидемии коронавируса

В министерстве здравоохранения Франции отмечают, что в стране обнаружили более 400 очагов заражения коронавирусом и говорят о риске "второй волны".

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом сказал министр здравоохранения Оливье Веран.

"Мы констатируем тревожные знаки того, что эпидемия снова начинает набирать силу в масштабах всей страны", - отметил он.

По его словам, во Франции зафиксировано более 400 очагов заражения коронавирусом, в частности, Майенне, Бретани и северо-восточном регионе Гран-Эст. Министр не уточнил, о каком периоде идет речь.

Оливье Веран рассказал, что подавляющее большинство таких очагов возникли в местах, где люди длительное время находятся в тесном контакте, в том числе на рабочих местах.

В то же время, говорит министр, пока о "второй волне" речь не идет и в случае ответственности и бдительности людей ее, возможно, удастся избежать.

С начала июля, ежедневный ​​прирост новых больных коронавирусом во Франции чаще всего составлял около 500-600 случаев, только один раз превысив 900. На пике эпидемии, в апреле, этот показатель иногда превышал 4-5 тысяч.

Напомним, с сегодняшнего дня в стране обязательно носить маску во всех закрытых общественных местах. За нарушение грозит штраф в размере 135 евро.