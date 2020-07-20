Посольство США засудило будівництво РФ військових кораблів в окупованому Криму

Посольство США в Україні засудило будівництво Російською Федерацією військових кораблів на території окупованого Криму.

Як пише "Європейська правда", відпорну заяву посольство розмістило у своєму Twitter.

"Самовільне будівництво Росією військових кораблів на суверенній українській території, силоміць захопленій нею, вкотре порушує міжнародні норми. Санкції залишаться в силі, допоки Росія не поверне Україні контроль над Кримом і не виведе свої сили з Донбасу", - йдеться у повідомленні.

Самовільне будівництво Росією військових кораблів на суверенній українській території, силоміць захопленій нею, вкотре порушує міжнародні норми. Санкції залишаться в силі, допоки Росія не поверне Україні контроль над Кримом і не виведе свої сили з Донбасу. #КримЦеУкраїна — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 20, 2020

Нагадаємо, до роковин загибелі рейсу МН17 посольство США закликало Росію співпрацювати зі слідством та не ховати від суду обвинувачених у справі, які знаходяться на контрольованій Росією території.