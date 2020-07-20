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Посольство США осудило строительство РФ военных кораблей в оккупированном Крыму

Понедельник, 20 июля 2020, 15:51

Посольство США в Украине осудило строительство Российской Федерацией военных кораблей на территории оккупированного Крыма.

Как пишет "Европейская правда", отпорный заявление посольство разместило в своем Twitter.

"Самовольное строительство Россией военных кораблей на суверенной украинской территории, силой захваченной ею, в очередной раз нарушает международные нормы. Санкции останутся в силе, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом и не выведет свои силы из Донбасса", - говорится в сообщении.

Напомним, к годовщине гибели рейса МН17 посольство США призвало Россию сотрудничать со следствием и не прятать от суда обвиняемых по делу, которые находятся на контролируемой Россией территории.

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