Грета Тунберг отримала премію і 1 мільйон євро за боротьбу зі зміною клімату

Екоактивістка Грета Тунберг удостоєна премії за гуманність приватного португальського Фонду Гюльбенкяна і нагороджена 1 мільйоном євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

17-річна активістка отримала приз за боротьбу зі зміною клімату та екологічною кризою, йдеться в заяві фонду.

Тунберг висловила свою вдячність через Twitter. "Це дуже багато значить для мене, і я сподіваюся, що це допоможе мені зробити більше добра в світі", - сказала вона у короткому відео.

Тунберг першою отримала цю нагороду, вона була обрана серед 136 номінантів з 43 країн.

Глава журі Хорхе Сампайо заявив, що переважна більшість членів журі проголосували за Тунберг.

Він відзначив "форму, в якій Греті Тунберг вдалося мобілізувати молоде покоління, а також її рішучу боротьбу, щоб змінити статус-кво, який наполегливо чинить опір змінам, які роблять її однією з сьогоднішніх найвидатніших особистостей".

Тунберг сказала, що гроші будуть пожертвувані через її Фонд Тунберг організаціям і проєктам, які працюють у сфері боротьби зі зміною клімату та екологічною деградацією.

За словами Тунберг, частина призового фонду в розмірі 100 000 євро буде пожертвувана SOS Amazonia, кампанії Fridays For Future Brazil, спрямованій на боротьбу з коронавірусом в регіоні Амазонки.

Ще 100 000 євро підуть до фонду Stop Ecocide, який проводить кампанії, спрямовані на те, щоб навмисне руйнування природного середовища стало міжнародним злочином.

Нагадаємо, у квітні Тунберг пожертвувала 100 тисяч доларів ЮНІСЕФ для підтримки дітей у боротьбі з коронавірусною кризою.