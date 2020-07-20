Грета Тунберг получила премию и 1 млн евро за борьбу с изменением климата

Эко-активистка Грета Тунберг удостоена премии за гуманность частного португальского Фонда Гюльбенкяна и награждена 1 миллионом евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

17-летняя активистка получила приз за борьбу с изменением климата и экологическим кризисом, говорится в заявлении частного фонда.

Тунберг выразила свою благодарность через Twitter. "Это очень много значит для меня, и я надеюсь, что это поможет мне сделать больше добра в мире", - сказала она.

Тунберг первой получила эту награду, она была выбрана среди 136 номинантов из 43 стран.

Глава жюри Хорхе Сампайо заявил, что подавляющее большинство членов жюри проголосовали за Тунберг.

Он отметил "форму, в которой Грета Тунберг удалось мобилизовать молодое поколение, а также ее решительную борьбу, чтобы изменить статус-кво, который упорно сопротивляются переменам, которые делают ее одной из сегодняшних самых выдающихся личностей".

Тунберг сказала, что деньги будут пожертвованы через Фонд Тунбера организациям и проектам, работающим по борьбе с изменением климата и экологической деградацией.

По словам Тунберг, часть призового фонда в размере 100 000 евро будет пожертвована SOS Amazonia, кампании Fridays For Future Brazil, направленной на борьбу с коронавирусом в регионе Амазонки.

Еще 100 000 евро пойдут в фонд Stop Ecocide, который проводит кампании, направленные на то, чтобы преднамеренное разрушение природной среды стало международным преступлением.