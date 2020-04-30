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Грета Тунберг пожертвувала $100 тисяч у зв'язку з коронавірусом

Четвер, 30 квітня 2020, 12:28

17-річна шведська активістка Грета Тунберг пожертвувала 100 тисяч  доларів ЮНІСЕФ для підтримки дітей у боротьбі з коронавірусною кризою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на офіційний сайт ЮНІСЕФ. 

"Як і кліматичний криза, пандемія коронавірусу - це криза прав дітей. Вона вплине на всіх дітей, зараз і в довгостроковій перспективі, але вразливі групи зазнають найбільшого впливу. 

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Я прошу всіх приєднатися до мене, щоб підтримати життєво важливу роботу ЮНІСЕФ для збереження життя дітей, охорони здоров'я та продовження навчання", - цитує організація шведську активістку. 

Тунберг виділила пожертвування з призового фонду, який вона отримала від данської неурядової організації Human Act за свою боротьбу зі змінами клімату.

Кошти будуть спрямовані на підтримку дітей, які постраждали через карантин і закриття шкіл через коронавірус.

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