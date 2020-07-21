Парламент Болгарії не відправив уряд у відставку на тлі масштабних протестів

Парламент Болгарії не зміг висловити вотум недовіри правоцентристському уряду, винесений опозиційними соціалістами на голосування у вівторок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на болгарське видання Novinite.

Депутати залишили уряд при владі, давши 124 голоси проти вотуму недовіри у 240-місному парламенті. Соціалісти негайно покинули зал на знак протесту.

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Перед будівлею парламенту учасники акції протесту зустріли звістку криками "Відставка". Протестувальники заблокував рух транспорту на бульварі перед будівлею парламенту.

Тисячі болгар майже два тижні проводять мітинги проти кабінету прем'єр-міністра Бойка Борисова, його звинувачують у неспроможності викорінити корупцію.

Минулого тижня Борисов попросив міністрів фінансів, економіки та внутрішніх справ залишити посади на тлі загальнонаціональних антикорупційних протестів.

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