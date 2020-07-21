Парламент Болгарии не отправил правительство в отставку на фоне масштабных протестов

Парламент Болгарии не смог выразить вотум недоверия правоцентристскому правительству, который был вынесен оппозиционными социалистами на голосование во вторник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на болгарское издание Novinite.

Депутаты оставили правительство у власти, дав 124 голоса против вотума недоверия в 240-местном парламенте. Социалисты немедленно покинули зал в знак протеста.

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Перед зданием парламента участники акции протеста встретили весть криками "Отставка". Протестующие заблокировали движение транспорта на бульваре перед зданием парламента.

Тысячи болгар почти две недели проводят митинги против кабинета премьер-министра Бойко Борисова, его обвиняют в неспособности искоренить коррупцию.

На прошлой неделе Борисов попросил министров финансов, экономики и внутренних дел оставить должности на фоне общенациональных антикоррупционных протестов.

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