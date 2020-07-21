Італія і Швейцарія провели операцію проти мафіозного клану Ндрангета, 75 затриманих

Італійські і швейцарські поліцейські заарештували 75 підозрюваних в ході масштабної операції проти італійського мафіозного клану Ндрангета, вилучивши речей на 169 мільйонів євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

У спільній операції взяли участь 700 офіцерів з італійської сторони. "75 осіб були арештовані одночасно в Італії і Швейцарії за звинуваченням у тяжких злочинах, включаючи мафіозну діяльність, міжнародну торгівлю наркотиками, відмивання грошей і корупцію", - йдеться в заяві поліції Італії.

Швейцарська прокуратура заявила, що поліція конфіскувала зброю і боєприпаси в ході рейдів в кантонах Арговія, Золотурн, Цуг і Тічино.

Шість ключових італійських підозрюваних, більшість з яких проживають в Швейцарії, звинувачуються в злочинах, в тому числі ввезення підроблених грошей з Італії.

"Обвинувачені, вже багато років живуть у Швейцарії і, ймовірно, займалися незаконною діяльністю поряд із законною діяльністю, такою як інвестиції, кредити або навіть управління рестораном", - сказав швейцарський прокурор.

Минулого місяця Інтерпол попередив, що величезні резерви готівки Ндрангети означають, що вони можуть запропонувати допомогу підприємствам, які постраждали від коронавірусу, даючи злочинній групі доступ до законної економіки.

Ндрангета, розташована в регіоні Калабрія, перевершила більш відому "Коза Ностру", ставши найвпливовішою мафіозною групою Італії, що діє по всьому світу.

У грудні минулого року в результаті операції поліції було заарештовано 334 людини, в тому числі полковник поліції і колишній депутат.