Британія надасть розвідці більше повноважень для протидії іноземному втручанню - ЗМІ

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон планує надати спецслужбам більше повноважень для протидії іноземному втручанню.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Уряд готується просувати нове антишпигунське законодавство. Згідно з ним нові закони можуть ввести "реєстр іноземних агентів" за зразком підходу в Сполучених Штатах і Австралії.

Офіційний "реєстр іноземних агентів" зробить нелегальною таємну роботу на іноземну державу з метою втручання в політику Британії.

Стаття The Times з'явилася після публікації доповіді комітету з розвідки щодо втручання РФ, в якій сказано, що британський уряд не зміг з'ясувати, чи втручалася Росія в референдум про членство в Європейському Союзі в 2016 році.

Разом з тим звіт показав, що Росія намагалася вплинути на референдум в 2014 році, коли виборці Шотландії проголосували проти незалежності.

Публікація звіту вчора - через дев'ять місяців після того, як він був дозволений для публікації – призвела до закликів всіх політичних партій до уряду посилити санкції щодо Москви.

Депутати і лорди в комітеті заявили, що російські олігархи проникли в саме серце британської демократії, роблячи пожертви політичним партіям.

У відповідь на доповідь міністр закордонних справ Домінік Рааб заявив, що Росія є головним пріоритетом національної безпеки, і Британія готова змушувати Москву відповісти з таких питань, як кібератаки.