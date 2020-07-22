Бельгія не послаблюватиме карантин на початку серпня, як планувалося

Наступний етап ослаблення карантину Бельгії не почнеться, як це було заплановано, 1 серпня, враховуючи нинішню епідеміологічну ситуацію.

Про це заявила міністр охорони здоров’я Бельгії Меггі де Блок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Ситуація як і раніше залишається серйозною", - заявила Меггі де Блок.

Офіційне рішення не переходити до наступного етапу послабленя обмежень, як очікується, буде прийнято в четвер, коли відбудеться засідання Комітету національної безпеки країни.

Так звана фаза 5 включала в себе надання можливості більшій кількості людей брати участь у заходах, що проводяться в приміщенні і на відкритому повітрі. В даний час дозволені церемонії цивільного шлюбу, релігійні збори і похорони до 200 осіб, а ліміт участі в приватних закритих прийомах становить 50 осіб. Також допускаються заходи на відкритому повітрі за участі до 400 осіб.

Влада розглядала можливість подвоєння цих цифр з 1 серпня, але зростання числа інфекцій в останні тижні зірвало ці плани. У Бельгії за тиждень з 11 по 17 липня кількість зареєстрованих випадків захворювання коронавірусом збільшилася на 79 відсотків порівняно з попереднім тижнем.

Як наслідок, носіння маски для обличчя у всіх громадських місцях може бути зроблено обов'язковим з четверга, сказала де Блок. Станом на початок цього місяця маски були обов'язкові в багатьох закритих громадських місцях, таких як магазини, кінотеатри, театри, концертні майданчики, місця відправлення культу, музеї та бібліотеки.