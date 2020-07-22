Бельгия не будет ослаблять карантин в начале августа, как планировалось

Следующий этап ослабления карантина Бельгии не начнется, как это было запланировано, 1 августа, учитывая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию.

Об этом заявила министр здравоохранения Бельгии Мэгги де Блок, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Ситуация по-прежнему остается серьезной", - заявила Мэгги де Блок.

Официальное решение не переходить к следующему этапу ослабления ограничений, как ожидается, будет принято в четверг, когда состоится заседание Комитета национальной безопасности страны.

Так называемая фаза 5 включала в себя предоставление возможности большему количеству людей участвовать в мероприятиях, проводимых в помещении и на открытом воздухе. В настоящее время разрешены церемонии гражданского брака, религиозные собрания и похороны до 200 человек, а лимит участия в частных закрытых приемах составляет 50 человек. Также допускаются мероприятия на открытом воздухе с участием до 400 человек.

Власти рассматривали возможность удвоения этих цифр с 1 августа, но рост числа инфекций в последние недели сорвало эти планы. В Бельгии за неделю с 11 по 17 июля число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом увеличилось на 79 процентов по сравнению с предыдущей неделей.

Как следствие, ношение маски во всех общественных местах может быть сделано обязательным с четверга, сказала де Блок. По состоянию на начало этого месяца маски были обязательны во многих закрытых общественных местах, таких как магазины, кинотеатры, театры, концертные площадки, места отправления культа, музеи и библиотеки.