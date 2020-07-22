Палата представників Конгресу США підтримала оборонний бюджет з $250 млн для України
Палата представників Конгресу США підтримала оборонний бюджет на наступний рік, у якому для допомоги Україні передбачені $250 млн.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.
Палата представників Сполучених Штатів Америки (нижня палата Конгресу), більшість у якій має Демократична партія, підтримала оборонний бюджет на 2021 рік, який передбачає виділення Україні допомоги у розмірі 250 млн доларів.
За законопроект H.R. 6395 проголосували 295 конгресменів, не підтримали його 125.
Проєкт оборонного бюджету передбачає, що на оборону США на 2021 фіскальний рік, що розпочнеться 1 жовтня цього року, буде виділено близько 740 млрд доларів.
Із них 250 млн доларів передбачені для допомоги Україні. Окремо зазначається, що з цих коштів 50 млн доларів можуть бути використані для оборонного летального озброєння.
Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що Палата представників США схвалила розширення санкцій щодо "Північного потоку-2".