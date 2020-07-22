Палата представителей Конгресса США поддержала оборонный бюджет с $250 млн для Украины

Палата представителей Конгресса США поддержала оборонный бюджет на следующий финансовый год, в котором для помощи Украине предусмотрены $250 млн.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

Палата представителей Соединенных Штатов Америки (нижняя палата Конгресса), большинство в которой имеет Демократическая партия, поддержала оборонный бюджет на 2021 год, который предусматривает выделение Украине помощи в размере 250 млн долларов.

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За законопроект H.R. 6395 проголосовали 295 конгрессменов, не поддержали его 125.

Проект оборонного бюджета предусматривает, что на оборону США в 2021 фискальном году, который начнется 1 октября этого года, будет выделено около 740 млрд долларов.

Из них 250 млн долларов предусмотрены для помощи Украине. Отдельно отмечается, что из этих средств 50 млн долларов могут быть использованы для оборонного летального оружия.

Напомним, накануне сообщалось, что Палата представителей США одобрила расширение санкций по "Северному потоку-2".