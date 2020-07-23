США і країни Балтії засудили РФ за спроби переписати історію

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії, Литви та держсекретар США виступили зі спільною заявою, в якій рішуче виступили проти будь-яких спроб Росії переписати історію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Заява, опублікована 23 липня, приурочена до 80-річчя з дня прийняття декларації Уеллеса, яка засуджує окупацію і анексію країн Балтії Радянським Союзом.

У заяві міністри підкреслили постійно міцні союзницькі відносини між країнами Балтії і США. Нинішні спроби Росії маніпулювати історією також були засуджені.

"Ми рішуче виступаємо проти будь-якої спроби Росії переписати історію з метою виправдання окупації і анексії країн Балтії Радянським Союзом в 1940 році. Декларація Уеллеса показує, що вже в 1940 році вільний світ бачив дії Радянського Союзу такими, якими вони були: незаконним актом насильницької анексії", - йдеться в заяві.

"Завдяки нашому членству в НАТО ми стали сильними союзниками, які працюють разом для забезпечення миру і стабільності, - наголошується в заяві. - Прихильність Естонії, Латвії та Литви трансатлантичному альянсу залишається незаперечною. Країни Балтії цінують внесок Сполучених Штатів в європейську оборону, зокрема, шляхом регулярного розгортання сил в країнах Балтії, що вкрай важливо для стримування будь-якого потенційного противника".

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За словами міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу, все це є яскравим прикладом давніх тісних відносин між Естонською Республікою і Сполученими Штатами і переконливим сигналом в той час, коли Росія продовжує робити систематичні спроби спотворити історію.

"Сполучені Штати проводять найбільш послідовну політику невизнання окупації та анексії Естонії", - підкреслив Рейнсалу.